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11:20, 6 декабря 2023Силовые структуры

Заместителя судебного пристава российского региона отправили под домашний арест

Замглавы ГУФССП России по Челябинской области поместили под домашний арест

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центральный районный суд поместил под домашний арест первого заместителя руководителя ГУФССП России по Челябинской области за злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает Ura.ru.

Полина Захарова будет под домашним арестом до 4 февраля. Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение приговора.

5 декабря стало известно, что ФСБ задержала заместителя главного судебного пристава российского региона. Чиновницу заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ. На месте работы и по месту жительства фигуранта провели следственные действия.

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