Заместителя судебного пристава российского региона отправили под домашний арест

Замглавы ГУФССП России по Челябинской области поместили под домашний арест

Центральный районный суд поместил под домашний арест первого заместителя руководителя ГУФССП России по Челябинской области за злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает Ura.ru.

Полина Захарова будет под домашним арестом до 4 февраля. Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение приговора.

5 декабря стало известно, что ФСБ задержала заместителя главного судебного пристава российского региона. Чиновницу заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ. На месте работы и по месту жительства фигуранта провели следственные действия.