Жена заметила одну деталь в поведении мужа во время секса и поставила ультиматум

Пользовательница форума Reddit поставила мужу ультиматум из-за того, что во время секса он смотрит порноролики. Женщина также призналась, что не знает, как ей поступить, и попросила совета у других пользователей портала.

По словам 46-летней женщины, она недавно вышла замуж и заметила, что ее 37-летний супруг, как и она, любит порно. Однако недавно он начал включать видео для взрослых, когда она стимулирует его руками или занимается с ним оральным сексом. «Потом я заметила, что он предпочитает стимуляцию руками и ртом пенетрации. Когда я попросила его объяснить это, он сказал, что не может кончить от проникновения, так что я довожу его до кульминации минетом», — рассказала женщина.

Затем мужчина стал включать порно и во время пенетрации, и тогда жена поставила ему ультиматум: нужно отказаться от частого просмотра контента для взрослых и не заниматься сексом каждый день. «Ночью того же дня муж предложил секс, и когда я занялась с ним оральным сексом, попросил о порно. Я остановилась, вытерла лицо, отвернулась и тихо заплакала. Он молчал, обнял меня, но потом отвернулся и уснул. Я плохая, раз отказалась смотреть порно в тот день, когда мы решили остановиться?», — размышляет она.

Больше всего лайков набрал комментарий под постом, в котором один из пользователей сети заявил, что мужчина не уделяет внимания удовольствию своей партнерши.

Тот факт, что он совсем не заботится о вашем удовольствии во время секса — это проблема. Думаю, в порно женщины всегда ведут себя так, будто это лучший секс в их жизни, что бы они ни делали, и представления о нуждах настоящих женщин у него искажены. Вы ничего ему не должны, пока он это не поймет MangoSalsa89 пользовательница Reddit

Позже автор поста поблагодарила комментаторов за их мнения и предложения записаться на семейную терапию. «Мы оба перестанем смотреть порно и будем более насыщенно проводить время в спальне. Если понадобится терапевт, мы к нему обратимся», — написала она.

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о привлекающих их особенностях внешности партнерш. Многие мужчины признались, что им очень нравится седина, появляющаяся или всегда присутствовавшая в прическах избранниц.