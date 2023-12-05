Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин

Пользователи форума Reddit рассказали о привлекающих их особенностях внешности партнерш. Обычно недооцененные женщинами черты они назвали в разделе AskReddit.

Многие мужчины признались, что им очень нравится седина, появляющаяся или всегда присутствовавшая в прическах избранниц.

У моей жены седой локон в волосах из-за родинки. Она ненавидит его. Но именно из-за него я пялился на нее в восхищении в день нашего знакомства. На прошлой неделе была 29-я годовщина нашего первого свидания Dull-Front4878 пользователь Reddit

Еще один пользователь признался в любви к слегка кривому переднему зубу супруги.

Она все время говорит о том, что исправит его у ортодонта, как только появятся на это деньги, а я люблю его. Это одна из вещей, которые я считаю в ней самыми красивыми, уникальная, очень милая. Без сомнений, я бы не стал платить за процедуру исправления, потому что люблю этот зуб, но я хочу, чтобы и она любила себя и была довольна своей внешностью PunkLivesInMe пользователь Reddit

Наконец, мужчины рассказали, что им неважен размер груди, если это грудь любимой женщины.

Моя жена ненавидит свою маленькую грудь. Она даже не первого размера, и она носит эти дурацкие бюстгальтеры пушап, чтобы грудь казалась больше. А мне она нравится такой, какой есть, я любую возможность использую, чтобы потрогать, поцеловать, сжать ее груди и похвалить ей их. Но она все равно не верит мне scott__p пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали, какой сексуальный опыт они считают самым отвратительным. Многие пользователи вспомнили, как их или их партнеров стошнило во время занятий любовью.