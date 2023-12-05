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07:00, 5 декабря 2023Забота о себе

Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit рассказали о привлекающих их особенностях внешности партнерш. Обычно недооцененные женщинами черты они назвали в разделе AskReddit.

Многие мужчины признались, что им очень нравится седина, появляющаяся или всегда присутствовавшая в прическах избранниц.

У моей жены седой локон в волосах из-за родинки. Она ненавидит его. Но именно из-за него я пялился на нее в восхищении в день нашего знакомства. На прошлой неделе была 29-я годовщина нашего первого свидания

Dull-Front4878пользователь Reddit

Еще один пользователь признался в любви к слегка кривому переднему зубу супруги.

Она все время говорит о том, что исправит его у ортодонта, как только появятся на это деньги, а я люблю его. Это одна из вещей, которые я считаю в ней самыми красивыми, уникальная, очень милая. Без сомнений, я бы не стал платить за процедуру исправления, потому что люблю этот зуб, но я хочу, чтобы и она любила себя и была довольна своей внешностью

PunkLivesInMeпользователь Reddit
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Наконец, мужчины рассказали, что им неважен размер груди, если это грудь любимой женщины.

Моя жена ненавидит свою маленькую грудь. Она даже не первого размера, и она носит эти дурацкие бюстгальтеры пушап, чтобы грудь казалась больше. А мне она нравится такой, какой есть, я любую возможность использую, чтобы потрогать, поцеловать, сжать ее груди и похвалить ей их. Но она все равно не верит мне

scott__pпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали, какой сексуальный опыт они считают самым отвратительным. Многие пользователи вспомнили, как их или их партнеров стошнило во время занятий любовью.

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      Александра Лисица
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