Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин
Пользователи форума Reddit рассказали о привлекающих их особенностях внешности партнерш. Обычно недооцененные женщинами черты они назвали в разделе AskReddit.
Многие мужчины признались, что им очень нравится седина, появляющаяся или всегда присутствовавшая в прическах избранниц.
У моей жены седой локон в волосах из-за родинки. Она ненавидит его. Но именно из-за него я пялился на нее в восхищении в день нашего знакомства. На прошлой неделе была 29-я годовщина нашего первого свидания
Еще один пользователь признался в любви к слегка кривому переднему зубу супруги.
Она все время говорит о том, что исправит его у ортодонта, как только появятся на это деньги, а я люблю его. Это одна из вещей, которые я считаю в ней самыми красивыми, уникальная, очень милая. Без сомнений, я бы не стал платить за процедуру исправления, потому что люблю этот зуб, но я хочу, чтобы и она любила себя и была довольна своей внешностью
Наконец, мужчины рассказали, что им неважен размер груди, если это грудь любимой женщины.
Моя жена ненавидит свою маленькую грудь. Она даже не первого размера, и она носит эти дурацкие бюстгальтеры пушап, чтобы грудь казалась больше. А мне она нравится такой, какой есть, я любую возможность использую, чтобы потрогать, поцеловать, сжать ее груди и похвалить ей их. Но она все равно не верит мне
Ранее мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали, какой сексуальный опыт они считают самым отвратительным. Многие пользователи вспомнили, как их или их партнеров стошнило во время занятий любовью.