Жениху со «свадьбы века» пригрозили 25 годами в тюрьме за преступление

Жениху со «свадьбы века» Лагрону пригрозили 25 годами в тюрьме за нападение

Избраннику американской наследницы Мадлен Броквей Джейкобу Лагрону в суде за совершенное им преступление пригрозили 25 годами заключения. Об этом сообщает NBC News.

В ноябре в Париже состоялось роскошное бракосочетание дочери генерального директора автомобильной компании Ussery Automotive Group Роба Броквея Мадлен Броквей и Джейкоба Лагрона, которое в СМИ прозвали свадьбой века. По подсчетам блогеров и организаторов, торжество обошлось в 25 миллионов долларов.

При этом в настоящее время стало известно, что прославившемуся 29-летнему жениху из Техаса предъявили обвинение в нападении на троих полицейских. Согласно судебным документам, 14 марта правоохранителям поступил звонок с жалобой на нарушение общественного порядка. Когда они приехали на вызов, Лагрон открыл по ним стрельбу.

В соответствии с местными законами, за содеянное правонарушителю могло грозить пожизненное заключение. Однако ему предложили пойти на сделку о признании вины, что способствует уменьшению наказания до 25 лет тюремного заключения. Отмечается, что возлюбленная Лагрона не присутствовала на заседании суда.

Ранее сообщалось, что Мадлен Броквей раскрыла новые подробности свадебного торжества. 26-летняя знаменитость поделилась видео, в которых показала бэкстейдж организации мероприятия. На размещенных кадрах девушка позировала в одном из подвенечных платьев, в которых она появилась перед гостями на очередном предсвадебном ужине.