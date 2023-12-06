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15:24, 6 декабря 2023Забота о себе

Женщин предупредили об опасности одной популярной предновогодней привычки

Терапевт Ладыгина: привычка худеть к Новому году ухудшает работу печени и ЖКТ

Фото: Unsplash

Стремление похудеть к Новому году чревато серьезными проблемами со здоровьем, в частности, с печенью и желудочно-кишечным трактом, предупредила врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина. Об опасности этой популярной предновогодней привычки она рассказала женщинам в беседе с «Лентой.ру».

Ладыгина обратила внимание на то, что быстрое снижение веса — это всегда сильный стресс для организма, что делает его уязвимым к вирусам и бактериям окружающей среды. Защитные функции организма, не привыкшего к нагрузкам и дефициту калорий, ослабевают, из-за чего обостряются хронические заболевания.

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Также, по словам Ладыгиной, при быстром похудении часто могут смещаться или опускаться внутренние органы, в первую очередь почки. Этот парный орган, как объяснила врач, поддерживается при помощи жировой капсулы и мышц, а резкая потеря веса лишает его каркаса, из-за чего почти могут опуститься на уровень таза.

Быстрое похудение может нарушить работу желудочно-кишечного тракта: ухудшить работу печени, желчного пузыря, спровоцировать образование в нем камней. Может произойти сбой и в работе кишечника, что вызовет запоры или диарею. Кроме того, быстрые диеты сопровождаются распадом большего количества жировых клеток, утилизация которых может быть замедлена. Это, в свою очередь, приводит к появлению симптомов интоксикации организма

Екатерина Ладыгинаврач-терапевт

Экстремально быстрое похудение также часто связано несбалансированным питанием, что чревато дефицитными состояниями, продолжила терапевт. «Нехватка витаминов и микроэлементов отражается на качестве кожи, волос и ногтей. Она может вызвать гормональный сбой как у мужчин, так и у женщин», — отметила врач. В качестве других неприятных последствий резкой коррекции веса она выделила резкое старение, обвисание кожи лица, появление морщин.

Побочные эффекты строгих диет появляются и на психологическом уровне: у некоторых женщин развивается диетическая депрессия, снижается самооценка, повышается уровень тревоги и злости. Также резкий отказ от привычного рациона может спровоцировать тяжелую пищевую зависимость

Екатерина Ладыгинаврач-терапевт

В заключение Ладыгина добавила, что врачи не рекомендуют быстро снижать вес. По ее словам, лучше всего для организма — знать меру, придерживаться правильного питания все время, и худеть постепенно, без стресса для здоровья.

Ранее диетолог-эндокринолог Елена Чуракина предостерегла от ошибок при похудении перед Новым годом. По ее словам, диеты бесполезны для снижения веса, поскольку он возвращается, как только человек перестает соблюдать строгие правила. Вместо них врач рекомендовала формировать здоровые привычки в питании.

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      Наталья Обрядина
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