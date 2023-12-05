Диетолог предостерегла от ошибок при похудении

Диетолог Чуракина: чтобы похудеть, нужно вводить здоровые привычки постепенно

Чтобы похудеть перед Новым годом, нужно вводить здоровые привычки заранее и постепенно, рассказала эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина. От ошибок при похудении она предостерегла в беседе с «Лентой.ру».

По словам эндокринолога, диеты бесполезны для снижения веса, поскольку он возвращается, как только человек перестает соблюдать строгие правила. «В процессе похудения важна система маленьких шагов. Новые привычки вводятся постепенно. Например, сначала пациент учится включать в рацион достаточно фруктов и овощей. Когда привычка есть овощи и фрукты ежедневно закрепится, можно переходить к формированию следующей здоровой привычки», — объяснила Чуракина.

Тем, кто хочет сбросить вес без вреда для здоровья, она посоветовала обратиться к специалистам. Как отметила врач, именно диетолог поможет понять, какие привычки питания или образа жизни привели к набору веса, и расскажет, как изменить их, чтобы не только сбросить вес, но и удержать его.

При этом такие популярные методы похудения, как детокс-программы, голодание и диеты с большим дефицитом калорий она назвала бесполезными для снижения веса и вредными для здоровья.

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