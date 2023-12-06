Житель Подмосковья выстрелил в мешавшего ему спать соседа

В Подмосковье мужчина выстрелил в соседа из-за шума

В Подмосковье в элитном коттеджном поселке 50-летний мужчина выстрелил в своего 44-летнего соседа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, инцидент произошел в Химках. Местный житель решил поспать, но ему мешал шум на соседнем участке. Мужчина вышел поговорить с нарушителем сна, но произошел конфликт. Поскольку решить проблему не удалось, подозреваемый сходил за травматическим пистолетом и выстрелил в потерпевшего.

У него диагностированы огнестрельные ранения обоих бедер. Стрелка задержали и отвезли на допрос.

Ранее стало известно, что в Дагестане полицейский выстрелил в машину знакомой, не пригласившей его на свадьбу.