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14:11, 6 декабря 2023Моя страна

Жителей курильского села подключили к высокоскоростному интернету

Село Горное Курильского района подключили к высокоскоростному интернету LTE

Фото: Vera.vvo / Wikimedia

Село Горное Курильского района подключили к высокоскоростному интернету стандарта LTE. Об этом сообщает KP.RU.

Горное стало последним пунктом Сахалинской области с населением 100 человек и более, где до этого отсутствовал мобильный широкополосный доступ в интернет. «Раньше я могла только звонить своим родственникам и друзьям на Сахалин. Теперь мы можем общаться по видеосвязи и без задержек и неожиданных обрывов. Очень удобно», — поделилась жительница села Анастасия.

Министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев отметил завершение очередного этапа в областной программе ликвидации белых пятен на цифровой карте региона. Он пообещал продолжить работу над обеспечением качественных услуг связи в регионе. Так, в 2024 году планируется подключить к широкополосному интернету все сельские населенные пункты региона с количеством жителей от 50 человек.

В июне стало известно, что инженеры оператора «МегаФон» увеличили скорость и надежность мобильного интернета в Челябинской области за счет активации дополнительного диапазона.

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      Карина Черных
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