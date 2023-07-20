В Челябинской области улучшился интернет

«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в городах и селах Челябинской области

Инженеры оператора «МегаФон» увеличили скорость и надежность мобильного интернета в Челябинской области за счет активации дополнительного диапазона. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Отмечается, что модернизация сети затронула свыше 150 локаций региона, в том числе крупные города, села и деревни, а популярные озера и горные вершины. Улучшения смогут ощутить около полумиллиона жителей Южного Урала и туристы, путешествующие по берегам озер Песчаное, Увильды, Тургояк, а также в национальном парке «Таганай».

«С помощью инструментов больших данных мы прогнозируем рост нагрузки на базовые станции и заранее определяем места для модернизации, — говорит директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов. — За счет превентивных мер и постоянной работы над качеством сети нам удается удерживать лидерство по скорости интернета».

Как пишет издание, модернизация расширила и возможности звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более четким звуком.

Ранее в июле сообщалось, что в Карачаево-Черкесии туристы смогут получить GPS-трекеры для отслеживания пути и связи со спасателями при регистрации маршрута. Оборудование предоставит компания МТС.