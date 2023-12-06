Люди рассказали о самых странных и жутких находках в новых домах после переезда

Пользователь Reddit принял душ в новом доме и нашел жуткую надпись на зеркале

Пользователи сети рассказали о странных и жутких вещах, которые они находили, переехав в новые дома. Истории своих находок люди из разных стран опубликовали на форуме Reddit.

Пользователь с ником ledow рассказал, что семья его бывшей жены жила в старинном 400-летнем доме в британском графстве Корнуолл. Во время ремонта они сломали одну из стен и нашли за ней «идеально прибранную спальню 1800-х годов». По словам британца, ощущение было такое, будто обитатель комнаты только что вышел. Семейству так и не удалось выяснить, кем были прежние владельцы дома, и почему они замуровали одну из спален.

Участник форума под ником Individual-Common-89 заявил, что сразу же после переезда в новый дом принял душ. Когда зеркало запотело от пара, на нем проступила надпись: «Привет, я тебя вижу», сделанная пальцем по стеклу. Мужчина сначала перепугался, но потом оценил шутку прежнего владельца. «Это был очень неприметный, но явный способ оставить послание новому жильцу (мне)», — написал он.

Пользовательница с ником Smokedeggs рассказала, что во время ремонта в ее новом доме маляр нашел письмо бывшей жены прежнего владельца. Сначала она писала, что он был лучшим человеком в ее жизни, и сожалела о зле, которое сделала ему. «А потом начала обвинять его во всех неудачах в своей жизни. Это было очень странно», — подытожила автор поста.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok обнаружила в своем доме тайную комнату с детскими рисунками на стенах. Она опубликовала ролик, в котором открыла небольшую дверцу в санузле и увидела еще одно помещение.

