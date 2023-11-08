Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:32, 8 ноября 2023Из жизни

Тиктокерша нашла в своем доме жуткую детскую тайную комнату

Фото: Pang P / Unsplash

Пользовательница TikTok обнаружила в своем доме тайную комнату с детскими рисунками на стенах. Об этом сообщает Daily Mirror.

Тиктокерша @bigbrah1 нашла скрытое помещение в санузле своего дома. Она опубликовала ролик, в котором открыла небольшую дверцу над унитазом. За ней скрывалась еще одна дверь, ведущая в кладовку. Комната оказалась изрисована звездами, смайликами и пацификами. На одну из стен были нанесены имена Ребекка, Келли и Сара, а также слова Love Shack («Любовное гнездышко»). Кроме того, кладовка оказалась такой маленькой, что взрослый человек не смог бы там выпрямиться.

Тиктокерша предположила, что имена принадлежат девочкам, которым комнатка служила тайным убежищем. Она также заявила, что странный набор картинок и упоминание любовного гнездышка произвели на нее жуткое впечатление. Подписчики тоже отметили, что надпись выглядит очень странно для тайной детской комнаты. «Это было или милое маленькое убежище, или самая страшная штука на свете», — написал один из них.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Вестник апокалипсиса «Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
Вестник апокалипсиса«Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
16 февраля 2018

Другой понадеялся, что жившие в доме девочки были поклонницами популярной в 1980-1990-х годах группы The B-52s и ее знаменитой песни Love Shack. Еще один подписчик обратил внимание, что помещение запиралось на щеколду только изнутри, а значит девочек нельзя было закрыть там. Тем не менее тиктокерше посоветовали обратиться к властям, чтобы выяснить, кто жил в доме раньше.

Ранее сообщалось, что блогер Стив Диджироламо переехал в новый дом, который раньше был церковью, и нашел тайную комнату под потолком. «Осмотрев комнату, я нашел натянутую веревку, которая уходила в пол», — рассказал мужчина.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам». Какова позиция России?

      В России резко вырос спрос на одну профессию

      Российская армия уничтожила украинскую ДРГ под Донецком

      Россиянин забил молотком старшую сестру из-за детских обид

      Назван самый сексуальный мужчина 2023 года

      Привычку устанавливать несколько будильников назвали опасной

      Патрушев обвинил Запад в деградации обстановки на Южном Кавказе

      Врач развеял популярный миф о пневмонии

      Раскрыта сеть по выводу похищенных у российских пенсионеров денег на Украину

      Раскрыт необычный факт о скаковых лошадях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости