Тиктокерша нашла в своем доме жуткую детскую тайную комнату

Пользовательница TikTok обнаружила в своем доме тайную комнату с детскими рисунками на стенах. Об этом сообщает Daily Mirror.

Тиктокерша @bigbrah1 нашла скрытое помещение в санузле своего дома. Она опубликовала ролик, в котором открыла небольшую дверцу над унитазом. За ней скрывалась еще одна дверь, ведущая в кладовку. Комната оказалась изрисована звездами, смайликами и пацификами. На одну из стен были нанесены имена Ребекка, Келли и Сара, а также слова Love Shack («Любовное гнездышко»). Кроме того, кладовка оказалась такой маленькой, что взрослый человек не смог бы там выпрямиться.

Тиктокерша предположила, что имена принадлежат девочкам, которым комнатка служила тайным убежищем. Она также заявила, что странный набор картинок и упоминание любовного гнездышка произвели на нее жуткое впечатление. Подписчики тоже отметили, что надпись выглядит очень странно для тайной детской комнаты. «Это было или милое маленькое убежище, или самая страшная штука на свете», — написал один из них.

Другой понадеялся, что жившие в доме девочки были поклонницами популярной в 1980-1990-х годах группы The B-52s и ее знаменитой песни Love Shack. Еще один подписчик обратил внимание, что помещение запиралось на щеколду только изнутри, а значит девочек нельзя было закрыть там. Тем не менее тиктокерше посоветовали обратиться к властям, чтобы выяснить, кто жил в доме раньше.

Ранее сообщалось, что блогер Стив Диджироламо переехал в новый дом, который раньше был церковью, и нашел тайную комнату под потолком. «Осмотрев комнату, я нашел натянутую веревку, которая уходила в пол», — рассказал мужчина.

