Мужчина переехал в старую церковь и нашел загадочную тайную комнату со шнуром

Блогер Стив Диджироламо переехал в новый дом, который раньше был церковью, и нашел тайную комнату под потолком. На его историю обратило внимание The Sun.

Мужчина заметил загадочную дверь в одном из залов. Она располагалась на высоте шести метров над полом. Сначала Диджироламо с приятелями попытались добраться до двери с помощью пирамиды из стройматериалов, но в итоге решили использовать длинную строительную лестницу.

Внутри помещения он обнаружил небольшое помещение. «Осмотрев комнату я нашел натянутую веревку, которая уходила в пол», — рассказал мужчина. Он решил проверить, для чего нужен это шнур, и потянул за него. Через несколько мгновений в здании раздался звон колокола. Оказалось, что шнур был присоединен к устройству, которое раскачивало ударный инструмент.

Диджироламо уверен, что в найденную им комнату никто не заходил как минимум 100 лет. Подписчики блогера попросили его не переделывать старую комнату и не убирать колокол. «Я бы оставил все как есть. Это часть истории и это очень круто», — написал один из них. «Ничего не меняй там. Хранить и защищать», — сказал другой.

Ранее сообщалось, что в США девушка купила дом XIX века и штате Иллинойс и нашла в нем тайную комнату со старыми фотографиями и странным прибором. Когда американка осматривала подвал здания с риелтором, тот обратил внимание на странную стену за тяжелым старинным шкафом.