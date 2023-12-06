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13:56, 6 декабря 2023Россия

В России согласились с мнением США о значении поездки Путина на Ближний Восток

Сенатор Карасин согласился с оценкой США поездки Путина на Ближний Восток

Фото: Андрей Гордеев / POOL / РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию демонстрирует, что изоляция России так и не состоялась, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор согласился с аналогичной оценкой поездки российского лидера со стороны США.

«Преграды на пути международных контактов полностью разрушены, хотя они создавались коллективным Западом на протяжении почти двух лет», — отметил Карасин.

По словам сенатора, визиты президента России в Саудовскую Аравию и ОАЭ будут насыщены конкретикой и решениями, которые повлияют на ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и на международную обстановку.

Мы ждем итогов визита Владимира Владимировича Путина с интересом

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Поэтому есть причина, по которой Вашингтон может быть раздосадован и печален. Не мы затевали эту игру под названием изоляция, и, к сожалению для них, мир вынужден констатировать, что изоляция не удалась», — заключил Карасин.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции Москвы и ставит под вопрос долговечность американской поддержки Украины.

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