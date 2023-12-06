Звезду «Чудо-женщины» заподозрили в беременности

Звезду «Чудо-женщины» Галь Гадот заподозрили в четвертой беременности

Израильскую актрису и звезду фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот заподозрили в беременности. Об этом пишет издание Walla.

Актриса появилась на политической конференции в Израиле с округлившимся животом. Журналисты предположили, что Гадот ждет четвертого ребенка и находится на шестом месяце беременности.

Ранее Галь Гадот рассказала о травмах, полученных в процессе съемок в фильмах. По словам актрисы, за время карьеры у нее образовались две грыжи шеи и еще две грыжи в поясничном отделе позвоночника.

Галь Гадот замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, пара поженилась в 2009 году. У них три дочери — 11-летняя Альма, шестилетняя Майя и двухлетняя Даниэлла.