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17:02, 7 декабря 2023Ценности

50-летняя Кейт Бекинсейл удивила поклонников новым цветом волос

Кадр: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл сменила имидж и удивила поклонников. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых она предстала перед камерой в костюме красного цвета, состоящем из брюк с высокой посадкой, пиджака и бюстгальтера в тон. Также для образа звезда «Вспомнить все» примерила открытые туфли на шпильке и массивной подошве, а на губы нанесла красную помаду. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что Бекинсейл перекрасилась в блондинку и сделала каре.

Фанаты оценили преображение кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Превосходно!», «Твой новый цвет волос... Обожаю!», «Ты выглядишь потрясающе», «С этой прической ты стала еще шикарнее», «Вот это подарок нам на Новый год», — высказывались они.

Ранее Кейт Бекинсейл ответила на слухи о пластике и раскрыла причину появления в инвалидной коляске.

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      Мария Винар
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