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22:58, 7 декабря 2023Бывший СССР

Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными

Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными и «взаимном доверии»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта. Об этом сообщает News.am.

В заявлении говорится, что стороны взаимно освобождают часть пленных и заключенных и намерены «предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия».

Власти Азербайджана пообещали освободить 32 армянских военнослужащих. Ереван в свою очередь освобождает двух азербайджанских.

Также в заявлении говорится, что стороны отметили существующую историческую возможность достичь долгожданного мира в регионе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении. По его словам, это поможет предотвратить военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

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      Марина Совина
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