В Германии рассказали о неуспехе интеграции украинских беженцев в стране

В бундестаге заявили, что только 18% украинских беженцев нашли работу в ФРГ

Группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что интеграция украинских беженцев на трудовом рынке Германии проходит медленнее, чем в других странах Евросоюза (ЕС). Текст соответствующего обращения парламентариев к правительству ФРГ изучила «Лента.ру».

Письмо в кабмин направили депутаты Рене Шпрингер, Юрген Поль, Ульрике Шильке-Цизинг, Геррит Хюи, Тобиас Петерка, Ханнес Гнаук, Норберт Клейнвехтер, Готфрид Курио, Мартин Гесс от имени фракции АдГ. В своем обращении они указали на сложности интеграции беженцев из Украины, выделив в качестве одной из причин проблему бюрократии в стране.

«Интеграция украинских военных беженцев на немецкий рынок труда проходит медленно по сравнению с другими европейскими странами. В то время как около 18 процентов нашли работу в Германии, в таких странах, как Польша, Чехия и Дания, эта цифра составляет две трети и более», — говорится в тексте документа.

При этом парламентарии указали на явление вторичной миграции внутри ЕС, когда украинские беженцы переезжают в Германию из других стран. По мнению членов бундестага, важную роль в этом вопросе играет финансовая составляющая.

«42 процента опрошенных украинцев, которые мигрировали из Польши в Германию, заявили, что одной из причин их миграции в Германию были более привлекательные социальные льготы для украинских беженцев в Германии», — пишут авторы обращения, ссылаясь на данные исследования «Из Польши в Германию — новые тенденции в миграции украинских беженцев» Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета и Фонда поддержки мигрантов на рынке труда.

Ранее премьер Баварии и лидер оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер потребовал прекратить выплаты новым украинским беженцам. Зедер подчеркнул, что отменять выплаты ранее приехавшим беженцам незаконно, однако вновь прибывшим украинцем следует перестать предоставлять пособие.

«Всем остальным, кто приезжает к нам, нужно давать социальное пособие через пять лет, а не через полтора года», — сказал политик.