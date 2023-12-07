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18:16, 7 декабря 2023Ценности

Бывшая возлюбленная Егора Крида показала лицо без косметики

Фото: @klyukina_d

Бывшая возлюбленная певца Егора Крида российская модель Дарья Клюкина показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Экс-участница реалити-шоу «Холостяк» запечатлела себя в автомобиле, когда возвращалась с массажа лица. 29-летняя манекенщица предстала перед камерой в черной одежде и с белыми часами на руке. Кроме того, она распустила волосы и продемонстрировала кожу без косметики.

При этом, отвечая на вопрос подписчика, она отметила, что в повседневной жизни часто отказывается от макияжа.

В ноябре Дарья Клюкина объявила о беременности. На размещенном снимке 29-летняя манекенщица предстала в желтом трикотажном костюме, состоящем из кофты и длинной юбки. При этом одежда облегала фигуру звезды, демонстрирующей округлившийся живот.

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      Карина Черных
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