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14:51, 28 ноября 2023Ценности

Бывшая возлюбленная Егора Крида объявила о беременности

Фото: @klyukina_d

Бывшая возлюбленная Егора Крида российская модель Дарья Клюкина объявила о беременности. Публикация на эту тему появилась в ее личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 29-летняя манекенщица предстала в желтом трикотажном костюме, состоящем из кофты и длинной юбки. При этом одежда облегала фигуру звезды, демонстрирующей округлившийся живот.

Помимо этого, Клюкина распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. «Мы», — подписала она фото.

Ранее в ноябре жена футболиста Федора Смолова показала фигуру через неделю после родов. 29-летняя блогерша и диджей Карина Истомина запечатлела себя в ванной комнате в белом топе и синих велосипедках.

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      Екатерина Ештокина
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