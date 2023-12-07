CША обеспокоились появлением кораблей Китая на базе в одной из стран Азии

Bloomberg: США обеспокоены остановкой кораблей ВМС Китая на базе в Камбодже

США обеспокоены остановкой кораблей Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на базе в Камбодже и просит предоставить дополнительную информацию об этом военном объекте. Об этом заявил представитель посольства США в Пномпене Уэсли Хольцер, сообщает Bloomberg.

«Соединенные Штаты и страны региона постоянно выражают обеспокоенность по поводу намерений, характера и масштабов строительства военно-морской базы Реаме и о роли китайских военных в этом процессе и в будущем использовании объекта», — сказал дипломат.

По его словам, народ Камбоджи, а также соседние страны и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и регион в целом выиграют от прозрачности деятельности военного объекта.

Недавно несколько китайских кораблей стали первыми иностранными военными кораблями, пришвартовавшимися в Реаме.

Ранее Китай значительно расширил военно-морскую базу Юйлинь, которая является пунктом размещения подводного флота. Отмечается, что у Китая есть несколько проектов беспилотных надводных аппаратов, в том числе крупных, которым потребуется стоянка, как обычным кораблям.