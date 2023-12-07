Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 7 декабря 2023Мир

CША обеспокоились появлением кораблей Китая на базе в одной из стран Азии

Bloomberg: США обеспокоены остановкой кораблей ВМС Китая на базе в Камбодже

Фото: Quang Le / Reuters

США обеспокоены остановкой кораблей Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на базе в Камбодже и просит предоставить дополнительную информацию об этом военном объекте. Об этом заявил представитель посольства США в Пномпене Уэсли Хольцер, сообщает Bloomberg.

«Соединенные Штаты и страны региона постоянно выражают обеспокоенность по поводу намерений, характера и масштабов строительства военно-морской базы Реаме и о роли китайских военных в этом процессе и в будущем использовании объекта», — сказал дипломат.

По его словам, народ Камбоджи, а также соседние страны и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и регион в целом выиграют от прозрачности деятельности военного объекта.

Недавно несколько китайских кораблей стали первыми иностранными военными кораблями, пришвартовавшимися в Реаме.

Ранее Китай значительно расширил военно-морскую базу Юйлинь, которая является пунктом размещения подводного флота. Отмечается, что у Китая есть несколько проектов беспилотных надводных аппаратов, в том числе крупных, которым потребуется стоянка, как обычным кораблям.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уникальных сбивающих F-16 российских ракетах

      Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

      Автор закона об авторизации на интернет-ресурсах объяснил одно его положение

      Работавший на Киев россиянин стал фигурантом дела о госизмене

      Дело Кивы передано управлению по особо важным делам Следственного комитета

      Названы главные навыки при найме на должности с высокой оплатой

      Пользователи Windows 10 заплатят за обновление ОС

      Минобороны России сообщило о пресечении высадки пехоты ВСУ на левый берег Днепра

      Бывший любовник разоблачил королеву Испании и опубликовал ее фото в пижаме

      Два пулевых ранения обнаружили на теле экс-депутата Рады Кивы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости