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19:07, 7 декабря 2023Мир

Экс-глава МИД Австрии дала Путину лестную характеристику

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Путин очень умный и благовоспитанный джентльмен

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP Photo

Президент России Владимир Путин — очень умный и благовоспитанный джентльмен. Такую лестную характеристику российскому лидеру дала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью для «Би-би-си».

«Он очень умный джентльмен, именно джентльмен — я таких встречала очень мало», — рассказала она о впечатлении о Путине.

По словам экс-главы МИД, президент России соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена, который описала писательница Джейн Остин в романе «Гордость и предубеждение».

Ранее Кнайсль заявила, что лидеры западных стран уже начали понимать, что антироссийские санкции не работают так, как они задумывали. Она также уточнила, что существуют противоречия во внешней политике западных государств, добивающихся смены власти в России.

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      Дарья Балацкая
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