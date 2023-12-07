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14:53, 7 декабря 2023Среда обитания

Известный актер назвал неприятное свойство Москвы

Актер Глеб Матвейчук назвал Москву чересчур энергозатратным городом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный актер, композитор и певец Глеб Матвейчук назвал Москву слишком активным и энергозатратным городом для него. Неприятное свойство столицы он назвал в интервью «Московскому комсомольцу».

Звезда мюзиклов ответил на вопрос о том, где он сейчас живет — в квартире в центре Москвы или за городом. Он признался в том, что ему больше подходит загородная жизнь, а не быстрый ритм мегаполиса. «Я живу уже достаточно давно за городом, на Новой Риге, и мне очень нравится этот формат жизни. Москва для меня все-таки чересчур активный и энергозатратный город. Поэтому я люблю жить за ее пределами и здесь быстрее восстанавливаюсь», — рассказал Матвейчук.

Актер сообщил, что в настоящий момент проживает в таунхаусе, расположенном в хорошем поселке, и со временем это место нравится ему все больше и больше. «Не могу сказать, что у меня там куча земли, я сажаю на ней помидоры и бегаю по участку голым. Я посадил три елки и туи — вот и все мои успехи садовода», — добавил он.

В декабре Агата Муцениеце назвала Москву ужасной.

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      Полина Кислицына
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