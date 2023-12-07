Катя Лель впервые высказалась о разводе после 15 лет брака

Певица Катя Лель заявила, что свободна и счастлива после тайного развода

Российская певица Катя Лель впервые высказалась о тайном разводе с бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Если вас что-то в жизни не устраивает, не позволяйте человеку нести вас вниз, за собой. В низкие частоты. Потому что он заберет вашу энергию. Если вы даете ему шанс, а он его не использует, значит, это не ваш человек, он вас недостоин», — сказала артистка.

Она также подчеркнула, что отношения невозможно построить без доверия. «Если не доверяешь, значит, нет взаимности. Нет взаимной любви, и это все игра. Кто-то хочет играться, а мне это ни к чему — я хочу жить, кайфовать, радоваться со взаимной любовью и искренностью», — сказала Лель, отметив, что ее «сердце свободно», и она счастлива.

Ранее стало известно, что Катя Лель развелась с мужем спустя 15 лет брака. Инициатором расторжения брака стала певица — она обратилась в суд, чтобы начать процесс. Паре дали месяц на примирение, однако супруги решили разойтись. Они развелись еще в конце июля.

Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, они состояли в отношениях 18 лет, 15 из которых в официальном браке. У них есть общая 14-летняя дочь Эмилия.

