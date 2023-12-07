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10:41, 7 декабря 2023Ценности

Кайли Дженнер заподозрили в экстремальном похудении из-за новых фото

Кадр: @kyliejenner

Фанаты заподозрили американскую телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер заподозрили в экстремальном похудении из-за новых фото. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость приняла участие в рекламной съемке для собственного бренда Khy. На размещенных фото она предстала в спортивных костюмах серых, красных и черных цветов. Кроме того, она снялась в кроп-топах и худи на голое тело.

Поклонники не оценили внешний вид бизнесвумэн, отметив, что она сильно похудела. «Мне кажется, что она все худеет и худеет. Сколько можно?», «Ты хорошо ешь? Ежедневно?», «Где твои формы? Куда они исчезли?», «Ты показываешь свое тело или одежду?», «Слишком быстрая потеря веса делает твой вид нездоровым», — высказывались они.

В октябре Кайли Дженнер пожалела о пластической операции, которую она сделала в 19 лет. Знаменитость в разговоре с журналистами назвала ошибкой пережитое хирургическое вмешательство. «Я сожалею, что сделала грудь в 19 лет прямо перед беременностью (хотя я и не планировала ребенка). Наверное, мне просто следовало подождать, пока у меня появятся дети. Или пока мое тело полностью разовьется», — высказалась она.

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      Мария Винар
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