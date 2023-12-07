Крупный пожар на Электрозаводе в Москве попал на видео

В Москве загорелся Электрозавод 1928 года постройки

Электрозавод загорелся на Электрозаводской улице в Москве в четверг, 7 декабря. Крупный пожар попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.

На опубликованных кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. Сообщается, что пожарные уже едут на место. Известно, что Электрозавод был построен в 1928 году. Он производит электротехническое оборудование для всех отраслей.

По данным Mash, пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха, ему присвоен повышенный ранг. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее пожар в консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге попал на видео. На кадрах видны вырывающиеся из здания густые клубы дыма. В одном из окон видно пламя.