Лидер большинства в Сенате США рассказал о желании Рейгана перевернуться в гробу

Сенатор Шумер: Рейган перевернулся бы в гробу, увидев, что позволила его партия

Бывший президент США Рональд Рейган захотел бы перевернуться в гробу, если бы узнал о блокировке республиканцами выделения помощи Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер, передает Forbes Breaking News.

«Это станет оскорблением для наших украинских друзей, которые борются своей жизнью против российской автократии, что может стать для них переломным моментом, если Запад не выполнит свои обязательства. Рональд Рейган перевернулся бы в гробу, если бы увидел, что его собственная партия позволила Владимиру Путину катиться по Европе», — заявил конгрессмен.

Таким образом, Шумер раскритиковал блокировку республиканцами в Сенате США выделения нового пакета финансовой помощи Украине. Несмотря на то что лидер республиканского меньшинства в палате Конгресса Митч Макконелл ранее выступал за поддержку Киева, он сменил свою позицию из-за отсутствия в законопроекте планов по изменению в политике охраны границы.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Конгресс США поддержать помощь Киеву. «Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в Конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках», — заявил представитель Белого дома.