Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:20, 7 декабря 2023Мир

Лидер большинства в Сенате США рассказал о желании Рейгана перевернуться в гробу

Сенатор Шумер: Рейган перевернулся бы в гробу, увидев, что позволила его партия

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Бывший президент США Рональд Рейган захотел бы перевернуться в гробу, если бы узнал о блокировке республиканцами выделения помощи Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер, передает Forbes Breaking News.

«Это станет оскорблением для наших украинских друзей, которые борются своей жизнью против российской автократии, что может стать для них переломным моментом, если Запад не выполнит свои обязательства. Рональд Рейган перевернулся бы в гробу, если бы увидел, что его собственная партия позволила Владимиру Путину катиться по Европе», — заявил конгрессмен.

Таким образом, Шумер раскритиковал блокировку республиканцами в Сенате США выделения нового пакета финансовой помощи Украине. Несмотря на то что лидер республиканского меньшинства в палате Конгресса Митч Макконелл ранее выступал за поддержку Киева, он сменил свою позицию из-за отсутствия в законопроекте планов по изменению в политике охраны границы.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Конгресс США поддержать помощь Киеву. «Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в Конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках», — заявил представитель Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уникальных сбивающих F-16 российских ракетах

      В ВТБ предложили меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке

      Названы самые распространенные ошибки россиян при создании паролей

      Россиянам подсказали способ справиться с неудачей и не впасть в депрессию

      Фанаты устроили погромы в Бразилии после вылета клуба Пеле во вторую лигу

      Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

      Автор закона об авторизации на интернет-ресурсах объяснил одно его положение

      Работавший на Киев россиянин стал фигурантом дела о госизмене

      Дело Кивы передано управлению по особо важным делам Следственного комитета

      Названы главные навыки при найме на должности с высокой оплатой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости