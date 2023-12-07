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08:46, 7 декабря 2023Мир

Белый дом призвал Конгресс поддержать помощь Киеву

Белый дом: ставки слишком высоки, Конгресс США должен поддержать помощь Киеву

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Конгресс США должен поддержать помощь Киеву. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в Конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках», — призвал представитель Белого дома.

Ранее администрация США решила выделить новую помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Вчастности, США направят своего советника в Министерство стратегической промышленности Украины.

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      Виктория Кондратьева
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