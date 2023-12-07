Белый дом призвал Конгресс поддержать помощь Киеву

Белый дом: ставки слишком высоки, Конгресс США должен поддержать помощь Киеву

Конгресс США должен поддержать помощь Киеву. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в Конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках», — призвал представитель Белого дома.

Ранее администрация США решила выделить новую помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Вчастности, США направят своего советника в Министерство стратегической промышленности Украины.