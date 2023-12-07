Москвичам предсказали аномальные холода

Температура в Москве в ближайшие дни опустится на 10-12 градусов ниже нормы

В ближайшее время в Москве и области среднесуточная температура опустится на 10-12 градусов ниже нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Регион будет находиться на восточной периферии обширного морозного антициклона. Дискомфорта погоде могут добавить циклоны, которые будут приближаться с запада и юга — они будут способствовать постепенному усилению восточного и юго-восточного ветра. Поэтому в выходные 9 и 10 декабря стоит ждать ветра, а также небольшого снега.

В четверг, 7 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Москве ожидается от минус 12 до минус 10 градусов, по области — 15-10 градусов ниже нуля, восточный ветер и гололедица.

В пятницу, 8 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве будет холодно — минус 18-16 градусов, в центре теплее — минус 15-13 градусов, по области минус 19-14 градусов, местами температура опустится до минус 25. Днем в Москве ожидается минус 15-13 градусов, по области — минус 18-13 градусов. Также ожидается умеренный ветер и гололедица.

В субботу, 9 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью по области местами пройдет небольшой снег, в Москве ожидается минус 18-16 градусов, по области — минус 21-16 градусов. Днем пройдет небольшой снег, по области местами умеренный. Температура в Москве составит минус 15-13 градусов, по области — минус 17-12 градусов. Ветер восточный 6-11 метров в секунду и гололедица.

В воскресенье, 10 декабря, будет также облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ночью в Москве — минус 17-15 градусов, по области — минус 20-15 градусов. Днем в Москве будет минус 12-10, по области — минус 14-9 градусов. Ветер при этом ожидается 6-11 метров в секунду.

Ранее москвичам предсказали потепление после заморозков к Новому году. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, последние дни 2023 года в Москве будут морозными, а 31 декабря температура будет близка к климатической норме.