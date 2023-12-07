На Украине оценили срок начала производства снарядов вместе с США

Министр Камышин: запуск Украиной производства снарядов с США займет два года

Организация Украиной и США совместного производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров займет минимум два года. С такой оценкой выступил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин, передает ТАСС.

По его словам, Киев уже договорился о совместном производстве подобных боеприпасов с двумя ведущими американскими компаниями, однако запустить его в 2024 году не получится. При этом он обозначил, что сотрудничество с Украиной воспринимается американскими оборонно-промышленными компаниями как рискованное.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Украина намерена отказаться от западного вооружения, начав производить собственное. Планы Киева при этом связали с трудностями одобрения военной помощи в США.