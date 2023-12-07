Стало известно о намерении Киева отказаться от западного оружия

WSJ: Украина хочет отказаться от западного оружия и производить собственное

Украина хочет отказаться от западного оружия и начать производить собственное. Намерения Киева связаны с трудностями в одобрении военной помощи в США, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что производство собственного оружия актуально именно сегодня, поскольку в США усиливается сопротивление одобрению нового пакета помощи Киеву. Уточняется, что западные запасы оружия истощаются, а признаков завершения конфликта пока нет.

Также стало известно, что восстановление украинской оружейной промышленности займет годы, при этом западные страны не будут создавать на Украине «самое современное оружие».

Ранее стало известно, что финансовая помощь Киеву со стороны стран Запада сократилась почти на 90 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года.