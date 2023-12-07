Стало известно о сокращении западной помощи Украине на 90 процентов

IfW: финансирование Украины Западом за год упало на 90 процентов

Финансовая помощь Украине со стороны стран Запада сократилась почти на 90 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщается в отчете Кильского института мировой экономики (IfW).

Согласно приведенным данным, Киев с августа по октябрь текущего 2023 года получилл от западных союзников 2,11 миллиарда долларов, что на 87 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Перспективы неясны, поскольку крупнейшие по объемам обязательства со стороны Европейского союза не были окончательно одобрены. Также сокращается помощь со стороны США», — констатирует IfW.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что США продолжат выделять Украине средства, однако в гораздо меньшем объеме, чем требуется Вооруженным силам республики. По его мнению, в связи с этим Киев ожидает нехватка денег и боеприпасов.