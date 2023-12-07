Назван способ уберечься от мошенников при проверке газового оборудования

Эксперт Алексеев: звонок в УК поможет узнать, пришел ли в дом настоящий газовщик

Для того чтобы обезопасить себя от газовщиков-мошенников, жильцам необходимо знать номер телефона своей управляющей компании (УК). Действенный способ уберечься от них назвал руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев в беседе с телеканалом «Мир».

По словам эксперта, видеофиксация того, как проводится проверка газового оборудования и ремонтных работ не поможет спастись от лжесотрудников газовой службы. Алексеев отметил, что мошенники используют методику социального программирования и учитывают психологию человека, поэтому предпочитают эмоционально давить на одиноких и беззащитных людей. Вместо съемки пришедшего в дом человека он посоветовал обратить внимание на телефон, указанный в объявлении о предстоящей проверке газового оборудования в доме. Когда в дом придет человек, называющий себя газовщиком, Алексеев предложил не доверять ему сразу, а позвонить в УК и уточнить, должны ли были в этот день прийти сотрудники газовой службы.

«Это является гораздо большей гарантией, чем куча липовых удостоверений и спецодежда, на которой написано "Гортрансгазмаш" или что-то подобное, все это можно легко подделать. Но с собственной перепроверкой информации они ничего не могут сделать», — пояснил эксперт. Он добавил, что таким образом можно будет спасти от мошенников и других жильцов.

Ранее в декабре стало известно, что россиянам захотели ставить газовые датчики за их счет.