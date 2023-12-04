Россиянам захотели ставить газовые датчики за их счет

Минстрою предложили ставить газовые датчики в квартирах россиян при капремонте

В Госдуме предложили Минстрою ставить в квартирах россиян газовые датчики при капремонте. Об этом пишут «Известия».

Таким образом должно снизится количество взрывов газа в жилых домах, уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Датчики должны будут не только предупреждать людей о протечках, но и перекрывать подачу газа.

Стоимость одного датчика составляет около 3,6 тысячи рублей, а установка обойдется в 1,5 тысячи рублей. Для установки приборов необходимо подключение к электроэнергии, заявила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Если расходы на это включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься, добавила она.

Ранее сообщалось, что в Госдуме в приоритетном порядке в течение декабря собираются рассмотреть законопроект об отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В Ассоциации предприятий ЖКХ в связи с этим выразили опасения, что из-за нового законопроекта вырастет количество неплатежей.