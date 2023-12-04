Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:50, 4 декабря 2023Среда обитания

Россиянам захотели ставить газовые датчики за их счет

Минстрою предложили ставить газовые датчики в квартирах россиян при капремонте
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Ахметов Вадим / URA.RU / TASS

В Госдуме предложили Минстрою ставить в квартирах россиян газовые датчики при капремонте. Об этом пишут «Известия».

Таким образом должно снизится количество взрывов газа в жилых домах, уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Датчики должны будут не только предупреждать людей о протечках, но и перекрывать подачу газа.

Стоимость одного датчика составляет около 3,6 тысячи рублей, а установка обойдется в 1,5 тысячи рублей. Для установки приборов необходимо подключение к электроэнергии, заявила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Если расходы на это включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься, добавила она.

Ранее сообщалось, что в Госдуме в приоритетном порядке в течение декабря собираются рассмотреть законопроект об отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В Ассоциации предприятий ЖКХ в связи с этим выразили опасения, что из-за нового законопроекта вырастет количество неплатежей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?

      Блиновская за несколько дней погасила задолженность в 1,5 миллиарда рублей

      Индекс Мосбиржи опустился до минимума за два месяца

      Названы самые узнаваемые памятники в России

      Огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети

      Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда»

      Россия в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator

      В российском регионе мужчина изнасиловал падчерицу и расправился с ее матерью

      Песков сравнил Украину с бездонной бочкой для денег

      Названо имя нового наставника в шоу «Голос»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости