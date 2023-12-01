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14:20, 1 декабря 2023Среда обитания

Коммунальщики испугались роста неплатежей за ЖКУ

Коммунальщики испугались роста неплатежей из-за переноса процентов за оплату ЖКУ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ассоциации предприятий ЖКХ испугались, что из-за нового законопроекта вырастет количество неплатежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Опасные последствия переноса на компании процентов за оплату услуг ЖКХ они назвали в соответствующем письме председателю кабмина Михаилу Мишустину, документ есть в распоряжении «Коммерсанта».

Коммунальщики призвали не перекладывать комиссию на ресурсоснабжающие организации (РСО). В Ассоциации предприятий ЖКХ отметили, что освобождение граждан от комиссии приведет к дополнительным тратам отрасли на платежные услуги в размере более 50 миллиардов рублей и, как следствие, к необходимости повышения предельных индексов платы граждан за ЖКУ.

Помимо этого, коммунальщики убеждены, что принятие такого законопроекта увеличивает риски роста неплатежей при и без того имеющихся у россиян задолженностей, а также снизят инвестиционную привлекательность ЖКХ. Чтобы снизить вышеуказанные риски, участники предложили премьер-министру запретить комиссии либо с платежей граждан, которые получают субсидии, либо с платежей только через банки. Наконец, авторы письма считают, что запрет на перенос процентов за оплату «коммуналки» на организации ЖКХ должен быть в любом случае.

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Законопроект об отмене комиссий при оплате «коммуналки» внесли в Государственную думу в 2020 году. В том же году он прошел первое чтение, однако решения о его принятии или отклонении до сих пор нет. В 2020-м профильный комитет рекомендовал к одобрению поправки, в соответствии с которыми запрет взимания комиссий будет действовать только для пенсионеров и получателей субсидий на оплату ЖКУ, однако впоследствии появилась новая редакция поправок — без подобных ограничений.

В ноябре 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижней палате парламента в приоритетном порядке в течение декабря рассмотрят законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКУ. Известно, что россиян могут освободить от комиссии уже в начале следующего года.

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      Полина Кислицына
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