Россиян захотели защитить от банковских комиссий за оплату ЖКУ

«Известия»: россиян хотят освободить от комиссий при оплате ЖКУ к 2024 году

В начале следующего года россияне могут быть освобождены от банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуга (ЖКУ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутатов Думы.

Законопроект разрабатывался на протяжении трех лет, он в первую очередь направлен на защиту социальной уязвимых слоев населения. В поддержку инициативы выступил президент Владимир Путин и глава Минфина Антон Силуанов.

Однако опрошенные изданием эксперты говорят, что банки могут поднять цены на другие операции, чтобы компенсировать потери. Кроме того, в Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) говорят, что отменять комиссии за оплату ЖКУ нельзя, так как это приведет к снижению качества банковских услуг.

По оценкам Общественного совета при Минстрое России, которые приводит «Известия», средний размер комиссии за проведение расчетов составляет 1,5 процента.