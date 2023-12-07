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18:41, 7 декабря 2023Культура

Обслужившей Пугачеву на Кипре продавщице пригрозили увольнением

Обслужившей Пугачеву на Кипре продавщице сделали выговор из-за внимания к певице

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продавщице, которая обслуживала эстрадную певицу Аллу Пугачеву во время ее шопинга на Кипре, сделали выговор. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам очевидца, русскоговорящая сотрудница магазина узнала исполнительницу, как только она вошла в бутик, и начала уделять внимание только ей. Девушка не отходила от артистки во время ее покупок и выражала «максимальную благожелательность».

На это обратили внимание владельцы магазина, которые призвали работницу обслуживать всех клиентов одинаково. Продавщица попыталась возразить, рассказав о том, что Пугачева является звездой России и СССР, однако руководители, являющиеся киприотами и не знающие о певице, не приняли такое оправдание и пригрозили подчиненной увольнением.

Ранее стало известно, что 74-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачева плохо себя почувствовала время шопинга на Кипре.

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      Анастасия Астахова
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