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20:41, 7 декабря 2023Культура

Охлобыстин вспомнил о попытках Пугачевой помешать карьере SHAMAN

Актер Охлобыстин вспомнил, что Пугачева мешала SHAMAN в начале его карьеры

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский актер Иван Охлобыстин вспомнил о том, как эстрадная певица Алла Пугачева пыталась помешать исполнителю SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в начале его карьеры. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

Артист рассказал, что Примадонна возглавляла жюри шоу «Фактор А» в 2013 году и не дала певцу одержать победу в проекте, несмотря на то, что хвалила его вокальные данные и восхищалась его талантом. «Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта», — поведал Охлобыстин.

Он добавил, что после ухода Дронова из шоу Пугачева исчезла из его жизни. Собеседник издания также объяснил успех SHAMAN в нынешнее время: «Видимо, родители у него очень приличные и среда хорошая. И у него великолепное дарование как у исполнителя».

Ранее продавщице, которая обслуживала эстрадную певицу Аллу Пугачеву во время ее шопинга на Кипре, сделали выговор.

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      Анастасия Астахова
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