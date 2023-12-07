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09:40, 7 декабря 2023Экономика

Операторам захотели ужесточить наказание за пропуск мошеннических звонков

«Ъ»: в РФ предложили лишать лицензии операторов за пропуск мошеннических звонков

Фото: René Ranisch / Unsplash

Представители Генпрокуратуры совместно с Роскомнадзором готовят инициативу по отзыву лицензии у тех операторов, которые на регулярной основе пропускают мошеннические звонки. Речь идет о поправках к закону «О связи», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление заместителя председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артема Шейкина.

По его словам, подобные поправки «позволят решительно пресекать и привлекать к ответственности недобросовестных операторов». Как уточнил Шейкин, соответствующая инициатива подразумевает расширение перечня оснований для аннулирования лицензии подобных операторов. В настоящее время поводом для отзыва лицензии служит ряд факторов, включая нарушение схемы пропуска трафика и порядка использования частот.

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При этом в Минцифры, которое также отвечает за борьбу с телефонным мошенничеством, заявили, что пока не знают о подобной инициативе Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Представитель министерства уточнил, что в ведомство такая инициатива не поступала.

В конце ноября в России выявили новую схему телефонного мошенничества. В пресс-службе «Билайна» тогда заявили, что злоумышленники стали звонить гражданам и пытаться убедить их в том, что с номера телефона была подана заявка на смену оператора. После этого доверчивым россиянам предлагают сменить пароль в личном кабинете якобы для обеспечения безопасности номера. Затем мошенники просят передать им код для сброса пароля с официального номера. Это необходимо злоумышленникам для беспрепятственного доступа к личным кабинетам банков, «Госуслуг» и других сервисов, которыми пользовалась жертва.

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      Анатолий Акулов
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