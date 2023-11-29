В России выявили новую схему телефонного мошенничества

«Билайн»: мошенники пытаются убедить россиян в мнимых заявках на смену оператора

За последнее время в России участились случаи телефонного мошенничества по новой схеме. Злоумышленники стали обзванивать граждан с целью заполучить доступ к номерам абонентов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы сотового оператора «Билайн».

На первом этапе мошенники звонят жертве и пытаются убедить ее в том, что с номера телефона была подана заявка на смену оператора. После этого злоумышленники предлагают сменить пароль в личном кабинете для якобы обеспечения безопасности номера. Если жертва поведется на эту уловку, на следующем этапе ей предложат сообщить код для сброса пароля с официального номера, который должен прийти по СМС.

Код необходим мошенникам для беспрепятственного доступа к личным кабинетам банков, «Госуслуг» и других сервисов, которыми пользовалась жертва. В «Билайне» призвали клиентов быть особенно бдительными и не вестись на подобные уловки злоумышленников. Как уточнили в операторе, представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и никогда не требуют передавать какие-либо коды подтверждения.

В первой половине октября о схожей схеме телефонного мошенничества сообщали в ВТБ. В финансовой организации тогда рассказали, что злоумышленники стали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации «кол-центров». На первом этапе они звонят и сбрасывают звонок в ожидании того, что им перезвонят. Затем мошенники представляют якобы сотрудниками банка и пытаются убедить жертву назвать код из СМС-сообщения, либо озвучить логин или пароль для входа в учетную запись онлайн-банка. После этого они выводят со взломанного счета деньги и исчезают.