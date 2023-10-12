Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:52, 12 октября 2023Экономика

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

ВТБ: мошенники используют мелодии банков для обмана россиян

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Мошенники начали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации «кол-центров». Об этом предупредил ВТБ.

Злоумышленники действуют по следующей схеме: звонят и сбрасывают звонок в ожидании того, что им перезвонят. Если это происходит, звонящий слышит музыку из рекламного ролика банка. Затем мошенники действуют по стандартной схеме — якобы сотрудник банка пытается убедить россиянина назвать код из СМС-сообщения, либо озвучить логин или пароль для входа в учетную запись онлайн-банка. Если мошенники получают доступ к счету клиента, они выводят с него деньги, а затем исчезают.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет. Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет.Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
2 октября 2023

Используя мелодию финансовой организации, злоумышленники надеются укрепить доверие россиянина в том, что ему действительно звонят из банка. «Музыка, которая ассоциируется с банком, может убедить жертву, что она разговаривает с официальным представителем и склонить к необдуманным действиям», — предупредила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.

Она рекомендовала в любой ситуации, которая кажется неестественной и странной, прекратить разговор и позвонить в банк по номеру телефона, указанному на обороте банковской карты. В этом случае клиент гарантированно попадет в контакт-центр банка.

Цегельная также напомнила о простых правилах безопасности, которые помогут сберечь деньги и избежать неприятных инцидентов. Важно не доверять неизвестным, вчитываться в сообщения от банка и не устанавливать на устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.

Ранее в ВТБ рассказали еще об одном способе хищения денег мошенниками. В мессенджере они присылают сообщение, в котором представляются руководителями компаний, где работает жертва. Злоумышленники предупреждают об утечке персональных данных. Затем они звонят, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, а в дальнейшем действуют по классической схеме, пытаясь получить доступ к счетам россиянина.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Израиля оценил слова Путина о мире через создание независимой Палестины

    Билли Айлиш назвала свой хит самой тупой песней в мире

    Производитель пастилы из России рассказала о претензиях Apple

    Россиян предупредили о новых рисках ипотечных кредитов

    Стало известно о прекращении поставок израильской косметики в Россию

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Аршавин рассказал об отсутствии интереса к матчам сборной России

    Россиян призвали есть хрен и репу

    Россия отказалась информировать Совет Европы о введении военного положения

    Строители обнаружили древнюю лодку под землей во время ремонтных работ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости