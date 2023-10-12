Россиян предупредили о новой уловке мошенников

ВТБ: мошенники используют мелодии банков для обмана россиян

Мошенники начали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации «кол-центров». Об этом предупредил ВТБ.

Злоумышленники действуют по следующей схеме: звонят и сбрасывают звонок в ожидании того, что им перезвонят. Если это происходит, звонящий слышит музыку из рекламного ролика банка. Затем мошенники действуют по стандартной схеме — якобы сотрудник банка пытается убедить россиянина назвать код из СМС-сообщения, либо озвучить логин или пароль для входа в учетную запись онлайн-банка. Если мошенники получают доступ к счету клиента, они выводят с него деньги, а затем исчезают.

Используя мелодию финансовой организации, злоумышленники надеются укрепить доверие россиянина в том, что ему действительно звонят из банка. «Музыка, которая ассоциируется с банком, может убедить жертву, что она разговаривает с официальным представителем и склонить к необдуманным действиям», — предупредила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.

Она рекомендовала в любой ситуации, которая кажется неестественной и странной, прекратить разговор и позвонить в банк по номеру телефона, указанному на обороте банковской карты. В этом случае клиент гарантированно попадет в контакт-центр банка.

Цегельная также напомнила о простых правилах безопасности, которые помогут сберечь деньги и избежать неприятных инцидентов. Важно не доверять неизвестным, вчитываться в сообщения от банка и не устанавливать на устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.

Ранее в ВТБ рассказали еще об одном способе хищения денег мошенниками. В мессенджере они присылают сообщение, в котором представляются руководителями компаний, где работает жертва. Злоумышленники предупреждают об утечке персональных данных. Затем они звонят, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, а в дальнейшем действуют по классической схеме, пытаясь получить доступ к счетам россиянина.