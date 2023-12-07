Польский министр наткнулся на британский спецназ на Украине

Declassified UK: польский министр встретил британский спецназ на Украине

Польский министр рассказал, что в марте прошлого года во время поездки на Украину он встретил британский спецназ. Этим он поделился с журналистом Збигневом Парафьяновичем, передает издание Declassified UK.

Отмечается, что чиновник, имя которого не называется, передвигался «по серой зоне» между Киевом и Житомиром. Когда он прошел последний украинский блокпост, солдаты предупредили его, что двигаться дальше он может только «на свой страх и риск». По словам министра, там он встретил украинских военных и вооруженный британский спецназ. «Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами», — рассказал он.

Кроме того, как утверждает чиновник, там также был и польский спецназ, находящийся в стране с самого начала конфликта. Уточняется, что издание направило запрос в британское министерство обороны, попросив прокомментировать эти сведения, но получило отказ.

Ранее сообщалось, что израильские военные и инструкторы начали покидать Украину.