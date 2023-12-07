Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:57, 7 декабря 2023Мир

Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов

Премьер Японии Кисида: Токио выделит помощь Украине в размере 4,5 млрд долларов

Фото: Reuters

Япония выделит помощь Украине в размере 4,5 миллиарда долларов, как напрямую, так и через Всемирный банк. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисидо в рамках онлайн-переговоров с лидерами стран «Большой семерки» (G7), передает ТАСС.

«Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере одного миллиарда долларов, включая помощь на восстановление и реконструкцию, а также гуманитарную помощь, и готова предоставить в общей сложности на поддержку 4,5 миллиарда, включая эту дополнительную поддержку и увеличение кредита Всемирному банку», — приводит агентство сообщение японского МИД.

Также в Токио подчеркнули готовность и дальше содействовать помощи Украине и сохранять санкционный режим в отношении России.

Ранее глава МИД Японии Йоко Камикава заявила, что страны G7 продолжат оказывать помощь Киеву на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Она заверила, что помощь Киеву не ослабнет, для этого G7 организует виртуальный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уникальных сбивающих F-16 российских ракетах

      В ВТБ предложили меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке

      Названы самые распространенные ошибки россиян при создании паролей

      Россиянам подсказали способ справиться с неудачей и не впасть в депрессию

      Фанаты устроили погромы в Бразилии после вылета клуба Пеле во вторую лигу

      Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

      Автор закона об авторизации на интернет-ресурсах объяснил одно его положение

      Работавший на Киев россиянин стал фигурантом дела о госизмене

      Дело Кивы передано управлению по особо важным делам Следственного комитета

      Названы главные навыки при найме на должности с высокой оплатой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости