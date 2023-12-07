Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов

Премьер Японии Кисида: Токио выделит помощь Украине в размере 4,5 млрд долларов

Япония выделит помощь Украине в размере 4,5 миллиарда долларов, как напрямую, так и через Всемирный банк. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисидо в рамках онлайн-переговоров с лидерами стран «Большой семерки» (G7), передает ТАСС.

«Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере одного миллиарда долларов, включая помощь на восстановление и реконструкцию, а также гуманитарную помощь, и готова предоставить в общей сложности на поддержку 4,5 миллиарда, включая эту дополнительную поддержку и увеличение кредита Всемирному банку», — приводит агентство сообщение японского МИД.

Также в Токио подчеркнули готовность и дальше содействовать помощи Украине и сохранять санкционный режим в отношении России.

Ранее глава МИД Японии Йоко Камикава заявила, что страны G7 продолжат оказывать помощь Киеву на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Она заверила, что помощь Киеву не ослабнет, для этого G7 организует виртуальный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.