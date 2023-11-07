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12:46, 7 ноября 2023Мир

В Японии пообещали помогать Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД Японии: помощь G7 Киеву не ослабнет из-за конфликта на Ближнем Востоке
СюжетСанкции против России:

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

Страны «Большой семерки» (G7) продолжат оказывать помощь Киеву на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пообещала глава МИД Японии Йоко Камикава. Ее слова приводит Reuters.

«Наша приверженность продолжению строгих санкций против России и решительная поддержка Украины ничуть не пошатнулась, даже несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке», — заявила министр.

Она заверила, что помощь Киеву не ослабнет, для этого G7 организует виртуальный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который состоится во время встречи в Токио.

Ранее японский министр призвала к немедленному освобождению заложников в секторе Газа. По ее словам, Токио также выступает за скорейшее урегулирование ситуации.

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      Виктория Кондратьева
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