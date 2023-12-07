Пять человек пострадали при взрыве в Петербурге

При взрыве отопительного котла в Петербурге пострадали пять человек

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга при взрыве отопительного котла пострадали пять человек. Об этом сообщает 78.ru.

Предварительно, взрыв произошел в производственном помещении из-за разгерметизации обогревательного оборудования. Волной отопительный котел выбросило из ангара, он задел Mercedes. В результате котельная и склад обрушились.

Пять пострадавших госпитализировали с ожогами и переломами. Среди получивших травмы — 12-летняя девочка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Башкирии в котельной школы, которая находится в деревне Султанбеково, произошел взрыв. Оператор котельной получил несовместимые с жизнью травмы, никто из школьников не пострадал.