Работник российской пиццерии поссорился с коллегой и избил ее прямо под камерами

В Тихвине работник пиццерии избил коллегу под камерами, не поделив обязанности

Сотрудник пиццерии жестоко избил коллегу, угрожая расправой, прямо под камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, все произошло в Тихвине Ленинградской области. Работник заведения не поделил обязанности со своей коллегой и набросился на нее прямо на кухне, несколько раз ударив по голове. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения, установленные в пиццерии. После избиения нападавший ушел с работы. По словам управляющей, молодой человек больше у них не работает.

Потерпевшая написала заявление в полицию.

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