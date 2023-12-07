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14:19, 7 декабря 2023Моя страна

Раскрыты самые популярные у туристов-одиночек города России

Сочи, Казань и Москва оказались самыми популярными городами у туристов-одиночек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip раскрыл самые популярные у туристов-одиночек города России. Результаты исследования публикует KP.RU.

Так, на первом месте рейтинга оказалась Москва — на нее пришлось 30,9 процента всех заказов, по данным сервиса. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, куда отправились 15,8 процента путешествующих в одиночку россиян. Тройку лидеров замкнул Сочи с результатом в 10,5 процента. На четвертой и пятой позиции расположились Калининград и Казань соответсвенно.

Специалисты также отметили, что востребованными направлениями в период новогодних праздников являются Нижний Новгород, Екатеринбург, Мурманск и Иркутск.

Ранее в декабре стало известно, что новогодняя резиденция Деда Мороза открылась на поляне Азау у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Посетить ее могут все желающие. Самого Деда Мороза можно будет встретить там 16 декабря.

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      Карина Черных
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