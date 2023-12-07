Россиянам подсказали способ справиться с неудачей и не впасть в депрессию

Психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая посоветовала не воспринимать неудачу как социальный проигрыш, чтобы не впасть в депрессию. Способы справиться с провалами она подсказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметила, что современные люди действительно часто боятся неудач. При этом, по ее словам, чаще всего корень проблемы кроется не в самом факте провала, а в том, какой смысл в него вкладывается. Многие воспринимают его как социальный проигрыш или удар по самооценке.

Секацкая же посоветовала помнить, что неудача — это прежде всего событие, результат которого отличается от того, чего человек хотел и ждал.

Психолог подчеркнула: неудачу лучше воспринимать исключительно как обязательный атрибут современной жизни, в которой есть место стремлениям, работе, активности и развитию.

В то же время, по мнению Секацкой, если человек никак не может справиться с неудачей, у этого может быть и другая причина. «Человек боится пережить эмоции, боится, что не справится эмоционально. В этом случае ему лучше обратиться к психологу. Специалист обратит его внимание на то, что эмоции — это безопасно и в то же время это качели, которые, дойдя до пика, неизбежно пойдут на спад», — объяснила врач.

В заключение Секацкая добавила, что так или иначе надо переживать все эмоции, так как они — часть жизни человека, и долго избегать и подавлять их без последствий вряд ли получится.

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