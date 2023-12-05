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16:58, 5 декабря 2023Ценности

Россиянам назвали действенные способы принять свою внешность

Фото: Wosunan Photostory / Globallookpress.com

Психолог Наталья Васильева назвали россиянам действенные способы принять свою внешность. Комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 5 декабря.

В первую очередь специалистка посоветовала перестать соответствовать общественным стандартам. «Признайте себе красивым — и вы увидите, как вам начнут делать комплименты», — объяснила Васильева, отметив, что красота зависит от здоровья, эмоций и общего психического состояния человека. В связи с этим она предложила больше заниматься спортом и обратить внимание на ежедневные пешие прогулки.

Кроме того, Васильева рекомендовала время от времени менять свой стиль и гардероб. «Мы постоянно меняемся: взрослеем и становимся другими. Когда накапливается противоречие между тем, кем мы себя чувствуем, и тем как мы выглядим, мы перестаем быть довольными своей внешностью», — пояснила она и предложила обратиться к мастерам, которые помогут в обновлении образа.

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Вдобавок психолог призвала иногда примерять необычные и яркие наряды. По ее словам, это простой способ получить внимание от окружающих и почувствовать себя авторитетом. «Вам даже не нужно выглядеть вызывающе или сексуально. Это приятно, весело и может повлиять на другие сферы вашей жизни», — заключила Васильева.

В октябре врач-психиатр высшей категории, психоневролог и психотерапевт Татьяна Маликова перечислила россиянам детали в одежде, которые говорят о проблемах с психикой. Специалистка пояснила, что люди с психическими расстройствами могут не следить за своим внешним видом.

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      Мария Винар
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