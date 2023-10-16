Врач перечислила россиянам говорящие о проблемах с психикой детали одежды

Психиатр Маликова: высоко натянутые штаны говорят о проблеме с психикой

Врач-психиатр высшей категории, психоневролог и психотерапевт Татьяна Маликова перечислила россиянам детали в одежде, которые говорят о проблемах с психикой. Соответствующий материал публикует «Доктор Питер».

Специалистка пояснила, что люди с психическими расстройствами могут не следить за своим внешним видом. «Их стиль одежды варьируется от типа психического расстройства и стадии заболевания вплоть до неприемлемого в обществе», — рассказала она.

В список таких примеров эксперт внесла высоко натянутые штаны, оголяющие носки разной длины, и незавязанные шнурки. Она также отметила футболку с дырками, джинсы с пятнами и неаккуратно заправленную рубашку.

Для тревожных людей и пациентов с психотической симптоматикой характерны слои одежды. Даже в жаркую погоду такой человек будет одеваться так, словно ждет резкого похолодания. Майка, пара футболок, свитер и куртка будут выделять его среди других Татьяна Маликова психиатр

Маликова добавила, что в пограничных и тяжелых расстройствах психики отмечают символизм в одежде или ее элементах. По ее словам, такие люди могут носить необычные большие перстни или нашивки.

«На самом деле вариации внешнего вида людей с психическими расстройствами разнообразны. Но объединяет их самоощущение, самовосприятие человека: отсутствие критики к внешнему виду, неуместность такового в обществе, невозможность оценить реакцию со стороны окружающих», — заключила Маликова.

Ранее российский стилист-имиджмейкер Андрей Мэйфейр назвал распространенные ошибки в одежде, которые портят внешний вид мужчин. В первую очередь специалист призвал представителей зрелого возраста не увлекаться оверсайз-вещами.