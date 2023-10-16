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16:27, 16 октября 2023Ценности

Российским мужчинам назвали портящие внешний вид ошибки в стиле

Стилист Мэйфейр: оверсайз-вещи портят внешность российских мужчин

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Российский стилист-имиджмейкер Андрей Мэйфейр назвал распространенные ошибки в одежде, которые портят внешний вид мужчин. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

В первую очередь специалист призвал не увлекаться оверсайз-вещами представителей зрелого возраста. «Разумеется, предметы гардероба не должны быть и малы. Достаточно будет убедиться, что ворот рубашки нужного диаметра, плечи куртки, пальто или пиджака находятся на месте, а не висят, при этом рукава не длинны и не коротки. Без правильной посадки одежды по фигуре трудно добиться хорошего впечатления от образа, состоящего даже из самых дорогих и качественных вещей», — заявил эксперт.

Помимо этого, собеседник издания посоветовал носить более светлые вещи, например, сочетать пальто или парку в сером или коричневом цвете в сочетании с голубыми джинсами. «Изделия таких оттенков часто смотрятся дорого и точно выделят своего обладателя из толпы», — подчеркнул он.

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Среди прочего, по словам Мэйфейра, не стоит избегать ношения пиджака, который способен придать солидности внешнему виду. Стилизовать его мужчина порекомендовал с брюками в тон, а также белой или голубой рубашкой. Кроме того, специалист отметил, что в России есть неправильная тенденция носить очень длинные брюки, которые образуют «гармошку» снизу.

В заключение Мэйфейр обратил внимание на выбор правильной обуви. «Подавляющее большинство мужчин в нашей стране носят если не кроссовки, то кожаную обувь черного цвета. Но наиболее выигрышным в этом случае будет выбор в сторону темно-коричневого оттенка. Такая пара всегда смотрится дороже, а с годами в отличие от черной будет выглядеть только лучше», — подытожил он.

Ранее в октябре Александр Васильев назвал самого стильного мужчину в России. Собеседник заявил, что до переезда в Санкт-Петербург самым модным являлся актер и продюсер Федор Бондарчук. Помимо этого, он добавил, что яркой личностью также был телеведущий Иван Ургант.

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    Екатерина Ештокина
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